Das Wirtschaftsforum Innenstadt hat den für Freitag, 27. November, vorgesehenen langen Einkaufsabend (Moonlight-Shopping) abgesagt. Ob ein langer Verkaufsabend am ersten oder zweiten Freitag im Dezember möglich sein wird, müsse kurzfristig nach Bekanntgabe der weiteren Corona-Maßnahmen entschieden werden, teilen Geschäftsführer Ernst-Uwe Bernard und Ausschuss-Vorsitzender Steffen Jost mit. Sie schreiben in einem Brief an die Mitglieder: „Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff. Nachdem wir uns nun in einem zweiten Lockdown befinden, wenn auch nur light, ist die Frequenz in den Geschäften erneut eingebrochen und hat die meist gute Stimmung für Oktober und November zunichte gemacht.“