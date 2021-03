In der Ludwigshafener Innenstadt hat am Montagabend um 21 Uhr ein noch unbekannter Täter einen Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann eine Kassiererin mit einer Schusswaffe. Dem Täter sei es gelungen, die Kasse zu öffnen und daraus Geld zu entnehmen. Der Räuber sei zu Fuß mit Beute in noch unbekannter Höhe geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Mann sei bislang erfolglos geblieben. Die Kassiererin habe einen Schock erlitten.