Nicht jeder ist ein Befürworter der Maskenpflicht. Für einen betrunkenen 49-Jährigen endete seine Weigerungshaltung am Mittwoch in Handschellen. Der Mann kaufte am Nachmittag in einem Discounter im Etzelweg ein. Weil er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wurde er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen, heißt es im Polizeibericht. Die Reaktion des Mannes war energisch. Der 49-Jährige begann, den Discounter-Mitarbeiter zu beleidigen. Als die verständigte Polizei am Ort des Geschehens eintraf, war der 49-Jährige weiterhin ohne Maske im Einkaufsmarkt unterwegs. Auch die Anweisungen der Streife ignorierte er, sodass die Polizisten ihn zu Boden brachten und ihm Handschellen anlegten. Auf dem Weg zur Dienststelle wurden auch die Polizisten beleidigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.