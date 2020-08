Im Tarifstreit der Busfahrer privater Verkehrsunternehmen haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf eine Übergangslösung geeinigt und damit den zum Schulstart am Montag drohenden Streik noch abgewendet. Die Einigung sieht eine Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro für alle Gewerkschaftsmitglieder sowie einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro für alle Busfahrer im Linienverkehr ab dem 1. September vor. Das teilten Jürgen Jung, der Landesfachbereichsleiter für Verkehr der Gewerkschaft Verdi, und Heiko Nagel, Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz, am Freitag mit.

Beide zeigten sich erleichtert, dass mit der Vereinbarung vom Donnerstag ein Streik praktisch in letzter Minute verhindert wurde. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ (Mainz) darüber berichtet. „Wir sind froh, dass zum ersten Schultag Normalität bei der Schülerbeförderung herrschen wird“, sagte Jung der Deutschen Presse-Agentur. „Es war aber eng.“ Auch Nagel zeigte sich zufrieden, dass die Busse am Montag fahren werden. „Wir haben eine große Verantwortung. Das ist uns bewusst und der sind wir jetzt auch gerecht geworden“, sagte er.