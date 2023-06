Warum manche Bürgermeisterkandidaten nicht gewinnen wollen

Gleich bei zwei Bürgermeisterwahlen in der Pfalz standen im Juni Kandidaten auf dem Stimmzettel, die dort beide eigentlich gar nicht mehr stehen wollten. Es ging ihnen um die Versorgung im Alter. Das Gesetz macht solche Fälle möglich. Hier geht’s zum Artikel.

Heizungsgesetz: Modernisierungsumlage und Förderung

Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP haben offene Punkte beim Heizungsgesetz geklärt. Diese müssen nun in den Gesetzesentwurf übertragen werden. Was geplant ist. Hier geht’s zum Artikel.

Heizungsgesetz: Die Hitze ist aus dem Kessel - Meinung

Die Ampel hat sich endlich auf einen Entwurf für ein neues Heizungsgesetz verständigt. Der Streit könnte jedoch neu aufbrechen – wenn es an die praktische Umsetzung geht. Hier geht’s zum Artikel.

Darf die Stadt eine Wärmepumpe verbieten?

Eine Anliegerin in der Andergasse hat eine Wärmepumpe installieren lassen. Die Stadt hat den Einbau aber nicht genehmigt. Daher kam der Stadtrechtsausschuss ins Spiel – und zu einer überraschenden Entscheidung. Hier geht’s zum Artikel.

Wie eine Kanadierin eine Ölbohrung in der Südpfalz mitfinanziert

Was haben die kanadische Bibliothekarin Meghan Ecclestone und die Offenbacher Tierärztin Susanne Roth gemeinsam? Beide lehnen eine Erdölbohrung in der Südpfalz ab. Doch Ecclestone war gar nicht klar, wie tief sie drin steckt in der Geschichte. Eine Recherche über Geldflüsse rings um den Erdball. Hier geht’s zum Artikel.

Willkommen im Millionenviertel: Deutschlands teuerstes Eichenholz wächst in der Pfalz

Mitten im Pfälzerwald wächst das teuerste Eichenholz Deutschlands. Bis zu 20.000 Euro kosten die über 300 Jahre alten Stämme. Ein Besuch bei Forstamtsleiter Niklas Tappmeyer, der erklärt, warum ausgerechnet in seinen Revieren so wertvolle Bäume wachsen und welche Arbeit dahintersteckt. Hier geht’s zum Artikel.

Private Milizen für Putins Feldzug

Außer Wagner gibt es in Russland zahlreiche weitere Söldnertruppen, die jetzt in der Ukraine im Einsatz sind. Nicht alle haben genügend Kampfkraft, um als innenpolitischer Machtfaktor zu taugen. Gegründet wurden sie von Milliardären und Konzernen – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Hier geht’s zum Artikel.

Explodierende Fracht: So erlebten die Wehren den Einsatz auf der A6

100.000 Liter Wasser haben Feuerwehren aus der Region gebraucht, um am Sonntagabend an der A6 bei Wattenheim einen Waldbrand zu löschen. Dessen Ursache: ein Mercedes-Transporter, der während der Fahrt Feuer gefangen hatte. Weil dessen Fracht explodierte, mussten die Einsatzkräfte ganz besonders auf ihre eigene Sicherheit achten. Hier geht’s zum Artikel.

Frust und Enttäuschung: Schattenseiten des „Betze“-Konzerts von Mark Forster

Als Mark Forster am Samstag den „Betze“ zum Beben brachte, war die Feierlaune nicht bei allen 40.000 Fans gleich groß. Lange Staus bei Einlass und Abreise sorgten für Frust. Besonders enttäuschend verlief der Abend für Rollstuhlfahrer. Hier geht’s zum Artikel.

Rente, Bürgergeld und Porto: Das ändert sich im Juli

Mehr Geld für Rentner, höhere Freibeträge für Bürgergeld-Empfänger und eine neue Funktion für das E-Rezept: Passend zur Ferienzeit dürfen sich die Menschen in Deutschland auf Erleichterungen freuen. An einigen Stellen wird es allerdings auch teurer. Ein Überblick. Hier geht’s zum Artikel.