Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Öffentlichkeit an diesem Mittwoch in Mainz über ihre weiteren Pläne zu den Corona-Maßnahmen informieren. Die Regierung bereite „Perspektiven für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“ vor, teilte die Staatskanzlei dazu mit. An der Pressekonferenz nehmen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Familienministerin Katharina Binz (Grüne), Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sowie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) teil.

Die RHEINPFALZ berichtet hier im Liveblog, der Beginn ist für 11.30 Uhr vorgesehen.