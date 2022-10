Wegen der weiterhin angespannten Personalsituation kann die DB Netz in der Pfalz nicht alle Bedienplätze der Stellwerke besetzen. Gleichzeitig kann DB Regio wegen der krankheitsbedingten Ausfälle derzeit nicht alle Zugleistungen fahren. Deshalb werden unter anderem auf der Strecke Kaiserslautern – Pirmasens die Züge teilweise ausfallen und so weit wie möglich durch Busse ersetzt. Die Fahrplananpassungen sind gültig bis einschließlich 1. Januar 2023. Die DB hofft, dass sich die Personalsituation mit Ende der Weihnachtsferien entspannt. Zwischen Kaiserslautern und Pirmasens verkehren die Züge von Montag bis Freitag von Betriebsbeginn bis 15.30 Uhr planmäßig, danach ist ein Ersatzverkehr bis Betriebsschluss eingerichtet. An Wochenenden und Feiertagen sollen Busse als Ersatz verkehren, teilt der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr mit. DB Regio bemüht sich darum, dass Busunternehmen die Leistungen übernehmen können. Sonderregelungen gibt es bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern. So fahren am Samstag, 29. Oktober, um 9.41 und 10.41 Uhr Züge nach Kaiserslautern und um 15.35 Uhr und 16.35 Uhr wieder zurück. Gleiches gilt für Dienstag, 8. November, hier gibt es um 15.41 Uhr und 16.41 Uhr Hinfahrten, um 21.15 Uhr ein Rückfahrt. Eine Verstärkung der Kapazitäten im Busverkehr ist nicht möglich. Fußballfans sollen für die An- und Abreise nur diese Züge zu nutzen.