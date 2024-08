Ein möglicherweise am Steuer eingeschlafener Franzose verursachte am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall auf der Bienwald B9 bei Kandel. Laut Polizeiangaben deuten Zeugenaussagen und Spurenlage darauf hin, dass der 50-jährige Fahrer kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben könnte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr, etwa 300 Meter nach der Ausfahrt Kandel-Süd. Der Wagen des Mannes geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um die Verletzten in umliegende Krankenhäuser zu bringen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte, so die Beamten. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.