Am Samstagnachmittag fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Klein-Lastwagen in einer Kurve geradeaus und kam nach einem Überschlag in einer tiefer gelegenen Wiese zum Stillstand. Das Fahrzeug und ein Hinweisschild am Ortseingang in der Hauptstraße wurden erheblich beschädigt. Nach Angaben des Fahrers sei er am Steuer eingeschlafen. Da sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.