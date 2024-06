„Fußball ist Familiensache“, sagt Thomas Reuter. Der Wachenheimer ist wie seine Frau Carmen und die Söhne Christoph und Maximilian eingefleischter Fan des 1. FC Kaiserslautern, aber im Moment spielen die Roten Teufel eine untergeordnete Rolle. Die Reuters befinden sich auf einem EM-Marathon. Bei der Europameisterschaft in Deutschland wird zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli an 22 Tagen gespielt – und an jedem dieser Tage sind die Wachenheimer in irgendeinem Stadion in der Republik.

„Irgendwo zwischen einem schönen Urlaub mit der Familie und einem Gebrauchtwagen“, antwortet Thomas Reuter auf die der Frage nach den Kosten und muss schmunzeln. Über Geld macht sich der Familienvater aber nicht so viele Gedanken, weil der Wert der Erlebnisse die Investitionen deutlich übersteigt.

Was die Reuters dazu treibt, alle zwei Jahre bei großen Fußballturnieren auf Reisen zu gehen, und was sie über die Eindrücke der Heim-EM sagen, können Sie hier lesen.