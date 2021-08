Am Sonntagabend geriet in Eisenberg ein Einfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich nahezu im gesamten Gebäudeinneren aus. Personen wurden nicht verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stiegen dichter Qualm und Flammen aus der Wohnung im Erdgeschoß. Die Feuerwehren der VG Eisenberg und Göllheim konnten mit Atemschutzgeräten in das Innere des Gebäudes vordringen, während ein benachbarten Haus vorsorglich evakuiert wurde.

Durch das Feuer stürzte in dem zweistöckigen Gebäude die Decke ein. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Das Haus ist unbewohnbar, die Bewohner konnten im Nachbarhaus unterkommen. Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Im Einsatz war auch eine Drohne. Während der Löscharbeiten war ein Teil der Eisenberger Hauptstraße für den Verkehr gesperrt.