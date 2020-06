In Grünstadt hat in der Nacht auf Freitag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich der Eigentümer sowie eine weitere Bewohnerin bereits selbst in Sicherheit gebracht. Laut Polizei verhinderte die Feuerwehr, dass die Flammen auf andere Bereiche des Gebäudes übergriffen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.