In Wiesweiler (Kreis Kusel) brennt am Samstagnachmittag ein Wohnhaus. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Betroffen seien das Obergeschoss sowie der Dachstuhl des Hauses. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache sind noch unklar. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist die B420 in beiden Richtungen nur eingeschränkt befahrbar. Wir berichten weiter.