In der Nacht auf Mittwoch ist gegen 23:45 Uhr ein Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße Unterer Kurweg in Carlsberg ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich laut Zeugenaussagen um ein unbewohntes Gebäude. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Sie verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden, wird jedoch im sechsstelligen Bereich vermutet.