In Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) ist in der Nacht auf Montag ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße ausgebrochen. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, brachten sich die Bewohner selbst in Sicherheit. Die Schulstraße ist derzeit aufgrund der Löscharbeiten gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Schadens sowie der Brandursache machte die Polizei noch keine Angaben.