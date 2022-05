Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Riedelberg (Landkreis Südwestpfalz) ist am Donnerstagabend ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die Bewohner hätten das Haus unverletzt verlassen können, teilte die Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Ein Feuerwehrmann sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt 90 Einsatzkräfte waren demnach vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar, das Haus ist nach dem Feuer unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.