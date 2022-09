Vom Speyerer Domplatz aus ist am Sonntag eine Hochzeitsreise der ganz besonderen Art gestartet. Ein Paar aus dem Kreis Kusel stand mit zwei Eseln und einem Hund in den Startlöchern und zog einige Blicke auf sich. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Wer steckt wirklich hinter den seltsamen Decknamen? Der Encrochat-Prozess um drei Männer aus Neuhofen und Ludwigshafen ist weitergegangen. Weitere Infos finden Sie Sie hier.

Der Plan klang gut: Eine Kita und eine Grundschule in Frankenthal sollten raumlufttechnische Anlagen bekommen, um Erfahrungen zu sammeln. Der Bund sollte 80 Prozent bezahlen. Das Problem: Jetzt kommen die Geräte nicht bei. Hier lesen Sie mehr dazu.

Die Volkshochschule Ludwigshafen startet mit über 700 Kursen und Vorträgen in das Herbstsemester. Einen Überblick über die Themen und das Programm finden Sie hier.

Der Streit zwischen der Stadt und dem Eigentümer des Alten Relaishauses in Mannheim-Rheinau geht weiter. Bisher sieht es so aus, als könnte der Besitzer nicht enteignet werden. Doch was passiert dann mit dem denkmalgeschützten Gebäude, das immer mehr zur Ruine wird? Auf welche Lösung die Stadtverwaltung hofft, lesen Sie hier.