Streit um Corona-Teststation eskaliert

Eine weitere Frist zum Abbau der Corona-Teststation in Bad Bergzabern ist verstrichen. Die Lage droht zu eskalieren. Mittendrin: Bürgermeisterkandidat Heiko Drieß.

Energie wird richtig teuer

Strom- und Gaskunden sollten sich jetzt schon überlegen, wie sie mit den im Winter drohenden massiven Preisanstiegen umgehen.

Mittendrin in einem Geiseldrama

Am 5. September 1972 will der junge ARD-Redakteur Rudolf Werner eigentlich einen heiteren Olympia-Film in München drehen. Plötzlich ist er bei dem Attentat hautnah dabei.

Kleine Bachmuschel kaum zu retten

Der Otterbach ist wieder trockengefallen. Angler glauben, die Ursachen seien vom Menschen gemacht. Aber die wirklichen Gründe sind ein Rätsel.

Kindertagesstätte mit Problem

Nach einer Brandschutzbegehung und einem fehlenden zweiten Rettungsweg droht nicht nur dem Mehrzweckraum die Schließung.

Neues Buch von H. J. Settelmeyer

Vom Weiher bis zur Schließ, vom Sportplatz bis zum Woogbach erstreckte sich das Gebiet, auf der Autor mit anderen Kindern herumstromerte. Erinnerungen an einen Heimatort.