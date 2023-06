Explosion im Morgengrauen

Es ist schon wieder passiert: In Bornheim wurde ein Geldautomat gesprengt. Vom Pavillon auf dem Hornbach-Parkplatz ist nicht mehr viel übrig. Und es hätte noch schlimmer ausgehen können.

Wegen Streiks kaum Apotheken geöffnet

Wer dringend auf Medikamente angewiesen ist, muss sich morgen auf längere Wege und längere Wartezeiten einstellen. Was hinter dem dem bundesweiten Protesttag steckt und welche Apotheken einen Notdienst anbieten.

Ampel ärgert Autofahrer

Eine wichtige Verkehrsader in der Südpfalz wird früher befahrbar sein als gedacht. Autofahrer in Edesheim sehen trotzdem rot, und zwar wegen einer neuen Verkehrsregelung.

Das Befremden bleibt

Ist die Ehrung Hans Stempels durch Straßennamen noch haltbar? Der frühere Kirchenpräsident hat Nazi-Täter als schuldlose Opfer dargestellt. Doch ein neues Buch zeigt: So einfach ist es nicht.

Landwirte sitzen auf dem Trockenen

Das Juni-Wetter fühlt sich an wie im Hochsommer. Während sich einige Pflanzen der Wärme erfreuten, leiden andere an der zunehmenden Trockenheit der Böden. Die Landwirte in der Region hoffen nicht nur auf Regen.

Musik in Straßen der Stadt

Französische Woche und Öl- und Kräutermarkt. In der Stadt Kandel wird kommende Woche viel geboten: Für die Ohren, für den Garten und zum Nachdenken.