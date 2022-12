Es ist eine gute Tradition an deutschen Theatern: Kurz vor den Festtagen setzt man auf die Leichte Muse, auf Unterhaltung. Gerne mit einer Operette, die dann auch an Silvester gezeigt werden kann. Das Pfalztheater in Kaiserslautern bietet mit der Neuproduktion von Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ Unterhaltung mit Esprit – und einem Schuss Frivolität. Und mkit einem ganz großartigen Sänger in der männlichen Hauptpartie

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier: