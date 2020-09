Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat seit Montag eine neue Corona-Infektion registriert. Betroffen ist eine Person aus dem Landkreis Bad Dürkheim, sodass nun dort 13 aktive Corona-Fälle bekannt sind. In der Stadt Neustadt, für das die Behörde ebenfalls zuständig ist, sind Stand Dienstagnachmittag acht Corona-Infektionen der Behörde offiziell bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich im Landkreis DÜW 385 Personen und in der Stadt Neustadt 155 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert. Bislang sind 14 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, zwölf im Landkreis und zwei in der Stadt. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße hat sich seit Montag keine Änderungen ergeben. Die Behörde hat insgesamt 289 Corona-Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 271 Personen haben die Erkrankung überstanden, sechs Personen sind gestorben.