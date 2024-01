Die Nächte sind derzeit wieder eisig. Wer jetzt draußen schläft, riskiert zu erfrieren. In Neustadt finden Obdachlose, die nicht in eine Notunterkunft wollen oder können, in „Kälte-Iglous“ Zuflucht. Doch halten die Notzelte, was der Hersteller verspricht, und schützen sie vor Wind und Wetter? Eine RHEINPFALZ-Redakteurin macht den Test.

