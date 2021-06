In Rheinland-Pfalz haben inzwischen eine Million Menschen einen vollständigen Impfschutz gegen das Sars-CoV-2-Virus, das entspricht 24,1 Prozent. Das sagten Gesundheitsminister Clemens Hoch und Impfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) am Freitag in Mainz. 1,8 Millionen Menschen hätten bisher die Erstimpfung, das sind 46,1 Prozent. Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) am Donnerstag empfohlen hat, Zwölf- bis 17-Jährige nur dann zu impfen, wenn sie Vorerkrankungen haben oder wenn es andere wichtige Gründe gibt, werden die 16- und 17-Jährigen, die sich seit Wochenbeginn unter impftermine.rlp.de registriert haben, eine Nachricht erhalten. Sie sollen sich an die Kinder- und Jugendärzte wenden, in den Impfzentren können sie nicht geimpft werden.