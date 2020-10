Die Polizei und Mitarbeiter der Stadt haben in Mannheim am Freitagabend die Einhaltung der Corona-Verordnung und der damit zusammenhängenden Hygienevorschriften in Gaststätten im Jungbusch und in der Innenstadt kontrolliert. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, waren rund 20 Polizisten sowie sechs Mitarbeiter der Stadt im Einsatz. Laut Bericht wurden der Mindestabstand, die Maskenpflicht sowie die Sperrzeiten in den meisten Gaststätten eingehalten – demnach gab es nur vereinzelte Verstöße. Die jeweiligen Personen zeigten sich nach Polizeiangaben einsichtig, sie wurden lediglich auf die Einhaltung der Regeln hingewiesen.

Eine Gaststätte geschlossen

In einer Gaststätte in den E-Quadraten stellten die Kontrolleure dagegen gleich mehrere Verstöße fest: Mit rund 80 Gästen war die Gaststätte überfüllt, zudem hielten sich viele Personen nicht an die Maskenpflicht. Auch die Listen zur Kontaktverfolgung waren entweder gar nicht oder unvollständig ausgefüllt. Laut Polizei wurde die Gaststätte sofort geschlossen, die Gäste erhielten Platzverweise. Der Wirt muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Darüber hinaus wurden in zwei Gaststätten im Jungbusch insgesamt vier illegal betriebene Glücksspielautomaten stillgelegt. Rund 3000 Euro des dadurch eingespielten Geldes wurden sichergestellt.

Weitere Kontrollen der Polizei und der Stadt seien bereits in Planung, teilte die Polizei am Samstag mit.