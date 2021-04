Eine Kita zu leiten, war schon vor der Corona-Pandemie kein Zuckerschlecken. Doch jetzt ist es eine Aufgabe, die die Kraft der Betroffenen aufzehrt. Eine Erzieherin aus Speyer berichtet, warum sie erstmals an ihrer Berufswahl zweifelt.

„Ich bin aus vollem Herzen Erzieherin. Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, ihnen Impulse zu geben, sie zu unterstützen oder ihnen einfach nur beim Wachsen und Lernen zuzuschauen, ist eine Tätigkeit, die meine Seele erfüllt. Im Grunde mehr Berufung als Beruf. Ich jedenfalls empfinde das so. Bereits nach dem Schulabschluss wusste ich, dass ich diesen und keinen anderen Weg einschlagen wollte. Ich bin 37 Jahre alt und habe meine Wahl nie bereut. Bis jetzt. Denn zum ersten Mal zweifle ich daran, ob ich so weitermachen will, nein: ob ich überhaupt weitermachen kann. Ich weiß es einfach nicht mehr. ...“

