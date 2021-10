Am frühen Samstagmorgen ist es in Beindersheim zu vier Einbrüchen gekommen. Laut Polizei wurde in mehrere Wohnhäuser, in einen Kindergarten und ein Gemeindehaus engebrochen. In einem Fall habe der Einbrecher das Wohnhaus mit einem Schlüssel betreten, den er auf dem Grundstück gefunden habe. In drei anderen Fällen gelangte der Einbrecher nach Angaben der Beamten über die geöffnete Terrassentür in das Anwesen. Ein Hausbewohner sei dabei wach geworden und habe den Einbrecher verjagt.

Das Gemeindehaus betrat der Einbrecher durch das Aufhebeln eines Dachfensters. Wie die Polizei mitteilte, durchwühlte der Unbekannte im Gemeindehaus und dem angrenzenden Kindergarten mehrere Schränke und Schubladen. Im Gemeindehaus hebelte er außerdem einen Tresor auf.

Schaden noch unklar

Beute konnte der Einbrecher, nach aktuellem Stand, nicht mitnehmen. Der insgesamt verursache Schaden muss noch abschließend ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130, per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237 934 1100 zu wenden.

Die Polizei warnt vor vermehrten Einbrüchen mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“. Tipps wie sich Bewohner vor Einbrechern schützen können, gibt es unter www.polizei-beratung.de.