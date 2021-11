Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall, bei dem ein Einbrecher mit hoher Gewaltbereitschaft gegen einen Senior und einen Pflegedienstmitarbeiter vorgegangen ist. Der 85-jährige Speyerer wurde am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr in seiner Wohnung in der Richard-Wagner-Straße von Lärm geweckt. Das teilte die Polizei mit. Demnach traf er in der Wohnung auf einen bislang unbekannten Einbrecher. Der Eindringling warf den 85-Jährigen zu Boden. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigungen blieb der Senior auf dem Boden liegen. Der Unbekannte blieb noch eine ganze Weile in der Wohnung bis ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes gegen 6 Uhr in der Wohnung erschien. Auch diesen ging der Einbrecher körperlich an, schlug mit einem Stein auf ihn ein und verletzte ihn. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann. Was der Einbrecher die ganze Zeit über in der Wohnung gemacht hat, sei Täterwissen und werde deshalb nicht mitgeteilt, so ein Sprecher der Polizei. Genaueres konnte er nicht sagen. Die Ermittlungen hierzu dauerten an. Der 85-Jährige blieb bei dem Überfall unverletzt. Gegenstände wurden nicht entwendet. Der Einbrecher war laut Polizeimeldung circa 1,70m groß, hatte eine Glatze und trug einen Drei-Tage-Bart. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.