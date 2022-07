In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei Täter in ein Haus im Binsfeld zwischen Speyer und Otterstadt eingebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, drangen die beiden Täter zwischen 19 und 1.30 Uhr in das Haus ein und erbeuteten Schmuck. Der Hausbesitzer erwischte die Einbrecher. Es kam nach Angaben einer Polizeisprecherin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Hausbesitzer leicht verletzt wurde. Die Täter flohen. Die Polizei suchte daraufhin mit einem Hubschrauber nach den Einbrechern, allerdings erfolglos. Hinweise nehmen die Beamten des Kriminaldauerdiensts in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 9632773 entgegen.