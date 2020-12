Ins RHEINPFALZ-Gebäude in der Grünstadter Fußgängerzone ist über die Weihnachtstage eingebrochen worden. Die Täter hatten eine Nebeneingangstür des Gebäudes in der Hauptstraße 33-35 aufgehebelt. Im Haus brachen sie die Türen zu mehreren Räumen im Erdgeschoss und im ersten Stock auf. Im Erdgeschoss, in dem das Büro der Presse-Vertriebs GmbH untergebracht ist, entwendeten die Täter eine Kasse mit Bargeld,ie in einem mit einem Schloss gesicherten Schrank stand. In den Räumen im ersten Stock wurden die Rollcontainer und Schränke geöffnet. Bis in die Redaktionsräume – die im zweiten Stock liegen – drangen die Einbrecher nicht vor. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter gezielt nach Geld suchten. Eine Zeitungsausträgerin hatte den Einbruch am Sonntag gegen 2 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Wer etwas bemerkt hat, möge die Polizei unter Telefon 06359 9312-0 kontaktieren.