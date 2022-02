Die Polizei und die Besitzer des Hotel Goldenes Lamm in Dudenhofen suchen einen Mann, der am frühen Donnerstagmorgen zwischen 1.20 und 1.30 Uhr in das Hotel in der Landauer Straße eingebrochen ist. Nach Angaben der Polizei wird der Einbrecher als zirka 20 bis 25 Jahre alt mit schlanker Statur beschrieben. Die Hotelbetreiber Patricia und Lars Hoffmann haben auf Facebook die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht, die zeigen, wie sich der Täter an der Kasse an der Rezeption zu schaffen macht. Lars Hoffmann sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass der Mann einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet habe. „Das war ein ungünstiger Zufall, weil wir normalerweise nicht so viel Geld in der Kasse haben“, sagt Hoffmann. Der weitere Schaden, der durch den Einbruch entstand, hält sich ihm zufolge in Grenzen.

Der Täter war bei dem Einbruch mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer Schirmmütze sowie beerenfarbenen Handschuhen bekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Lars Hoffmann erzählt, dass er auf seinen Facebook-Beitrag bereits Rückmeldung bekommen habe. Der Mann sei schon anderswo in Speyer und Dudenhofen eingebrochen, das zeigten Bilder einer dortigen Überwachungskamera, berichtet Hoffmann, der dies auch der Polizei mitgeteilt habe. Die Ermittlungen dauern einer Polizeisprecherin zufolge noch an.

Wer den Mann in der Tatnacht in der Landauer Straße gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden. Das Hotelbetreiber-Ehepaar hat eine Belohnung von 200 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.