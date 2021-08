Ein 56-Jähriger ist am Sonntag um 1 Uhr nachts in eine Zahnarztpraxis in der Friesenheimer Leuschnerstraße eingebrochen. Laut Polizei brach er dort mehrere Schränke auf und verspeiste außerdem Lebensmittel aus der Küche. Der psychisch erkrankte Mann konnte kurz danach festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die Höhe des Schadens wird noch erhoben.