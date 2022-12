Diebe haben am Freitagabend ungewöhnliche Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt waren die bisher unbekannten Täter in ein Haus In den Bannzäunen zwischen 17.55 Uhr und 21 Uhr eingebrochen. Eine Balkontür des Anwesens wurde aufgehebelt und im Anschluss das gesamte Haus durchwühlt. Gestohlen wurden jedoch nur 50 Euro Bargeld und Bananen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.