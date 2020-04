Ein möglicherweise hungriger Dieb ist im saarländischen Homburg in eine Metzgerei eingebrochen und hat mehrere Wurstwaren mitgehen lassen. Wie die Polizei in Homburg am Dienstagmorgen mitteilte, muss der Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Eingangstür zur Metzgerei aufgehebelt haben und von dort in den Verkaufsraum gelangt sein. Er habe unerkannt fliehen können, hieß es. Um was für Wurstwaren es sich genau handelte, konnte ein Sprecher der Polizei am Morgen nicht präzisieren. Die Polizei sucht nun Zeugen.