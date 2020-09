In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 2.30 und 4.50 Uhr sind Unbekannte in den rückwärtigen Bereich eines Hotels im Umland von Speyer eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, haben der oder die Täter eine Glasscheibe eingeworfen und konnten so in das Haus gelangen. Entwendet wurde ein kleiner Tresor. Darin befanden sich neben Bargeld auch hochwertige Gewürze. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 1000 Euro. Die genaue Höhe des Wertes des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei dürfte sie im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen sowie Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Binsfelds und Speyer Nord aufgefallen sind. Hinweise an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.