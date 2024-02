Einbrecher haben in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagabend die Pizzeria Toscana in Forst aufgesucht – und sich im Kühlhaus reichlich bedient. Wie Pächter Nuhija Gjikollaj berichtet, hätten die Einbrecher fünf Kilogramm Hähnchenbrustfilet, einige Packungen Käse und mehrere Kisten Sprudel, Wein und Cola mitgenommen. Es sei der erste Einbruch in den sieben, acht Jahren gewesen, seitdem er die Gaststätte gepacht hat, sagt er. Der größte Schaden sei an der Türe entstanden, denn die Täter hebelten eine Nebentür des Gaststätte auf, um so in den Kühlraum zu gelangen. Wie hoch der Schaden genau sei, könne er noch nicht sagen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06324 9330. Am Wochenende hatten bislang unbekannte Täter in die Hellerhütte eingebrochen und dort Wurst und Bier gestohlen.