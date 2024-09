In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte über ein Dachfenster in ein Fahrradgeschäft in der Kaiserslauterer Merkurstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei Kaiserslautern wurden dabei mehrere E-Bikes gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 3692620 oder per E-Mail an KDKaiserslautern.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.