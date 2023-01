In Grünstadt sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Einkaufszentrum eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei nichts gestohlen. Die Täter verursachten allerdings einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Vorbereitung für eine Geldautomatensprengung gehandelt hat.