Von wegen stille Nacht: In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages ist in einem Einkaufsmarkt in der Grünstadter Bahnhofstraße eingebrochen worden. Der Täter, ein junger Mann mit Bart, ließ laut Polizei ein Scangerät im Wert von 300 Euro sowie rund 300 Euro in bar mitgehen. Wie die Beamten mitteilen, stellt die Sicherheitsfirma des Marktes kurz vor 2 Uhr auf den Überwachungskameras fest, dass zur nächtlicher Stunde ein „Besucher“ im Markt war. Die Security-Leute alarmierten die Polizei, die den Supermarkt umstellte. Dort waren ein Fenster geöffnet und das Rolltor zum Haupteingang aufgebrochen. Die Polizei ging eigenen Angaben zufolge mit „starkem Kräfteaufgebot“ und zwei Polizeihunden in den Markt, der Täter hatte den Tatort aber bereits verlassen. Auf den Videoaufzeichnungen ist ein etwa 20-jähriger bärtiger Mann zu sehen. Er trug eine zweifarbige Daunenjacke, Jogginghosen und dunkle Turnschuhe. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Erst am vergangenen Wochenende ist in der Vorstadt in zwei Praxen und eine Beratungsstelle eingebrochen worden. Gestohlen wurden Bargeld, ein Tresor, ein Staubsauger und ein Notebook. Hinweise an die Polizei, Telefon 06359 9312-0.