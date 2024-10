Ein Ehepaar aus der Freundchenstraße hat am Freitag, 11. Oktober, gegen 13 Uhr einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus gemeldet. Nach Angaben der Polizei hatten sie das Haus am Morgen verlassen und bei ihrer Rückkehr am Mittag festgestellt, dass die Terrassentür aufgehebelt wurde. Aus Sorge, dass sich noch Täter im Haus befinden könnten, warteten sie vor dem Gebäude auf die Polizei.

Die Polizei durchsuchte das Haus, konnte aber keine Täter feststellen. Die Kriminalpolizei übernahm daraufhin die Spurensicherung am Tatort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei Grünstadt entgegen.