Im Zeitraum von Freitag 11 Uhr bis Samstag 15.25 Uhr ist in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Pietzsch-Straße in Friedelsheim eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten bislang unbekannte Täter das Wohnzimmerfenster auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben darüber, was entwendet wurde, liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass zum Teil Sammlermünzen im Wert von circa 1000 Euro entwendet wurden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Nummer 06322/963-0 oder per E-Mail melden.