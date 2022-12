Grünstadt. Es ist ein ungewöhnlicher Einbruch, der sich am Wochenende auf dem Gelände der Grünstadter Kläranlage ereignet hat: Diebe haben insgesamt zehn 1000-Liter-Kunststoffboxen entwendet – und sich vor dem Diebstahl die Mühe gemacht, zwei dieser Boxen, die bereits zu einem Teil gefüllt waren, zu entleeren. In diesen Boxen war Rechengut gelagert. „Das besteht im Wesentlichen aus hausmüllähnlichen Stoffen, Fäkalien, Toilettenpapier, organischen Faserstoffen und mineralischen Partikeln“, berichtet Abwassermeister Mathias Noll vom Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt. Die anderen acht Boxen, die die Diebe stahlen, seien leer gewesen. „Sechs weitere Boxen, die ebenfalls auf dem Gelände stehen, sind bis oben gefüllt und waren wahrscheinlich zu schwer zum Entwenden“, berichtet Noll. Die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs fragten sich, warum solche Abfallbehälter gestohlen werden: „Wer macht sowas?“ Auch die Herstellerfirma, bei der neue Boxen bestellt wurden, habe nie zuvor von einem derartigen Diebstahl gehört, berichtet der Abwassermeister. Die Diebe hatten das Tor aufgebrochen, um auf das Gelände zu kommen und sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug zum Abtransport der Boxen verwendet, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden wird auf 6000 bis 6500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefon 06359 93120.