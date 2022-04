Gewaltsam hat sich in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Bürokomplex in der Burgstraße in Kaiserslautern verschafft. Wie die Polizei mitteilt, hebelte dieser ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Neben dem nicht unerheblichen Sachschaden wurde nach derzeitigem Stand nur ein geringer Geldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden.