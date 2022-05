Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag die hintere Seitenscheibe eines weißen Dacia Duster eingeschlagen und eine sandfarbene Umhängetasche im Militärstyle daraus gestohlen, die auf dem Rücksitz lag, wie die Polizei berichtet. Das Auto war auf einem Waldparkplatz in Nähe der L496 an der Straße in Richtung Hermersbergerhof geparkt, neben dem „Posthäusel“. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333 9270 zu melden.