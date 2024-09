In der Nacht auf Mittwoch haben sich unbekannte Täter bei der Firma Kobler im Mutterstadter Gewerbegebiet Süd Zutritt ins obere Stockwerk verschafft und dort mehrere Spinde aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei aber noch unklar. Weiterhin wurden auf dem Firmengelände zwei Zündschlüssel von Autos und ein Zündschlüssel eines Lkw entwendet. In derselben Nacht wurden zwischen 2.38 Uhr und 2.45 Uhr zwei männliche Personen durch die Videokamera der Tankstelle „An der Fohlenweide“ dabei gefilmt, wie sie versuchten, in das Büro der Tankstelle einzubrechen. Ob es einen Zusammenhang zu dem Einbruch bei der Firma Kobler gibt, wird derzeit noch ermittelt. Mögliche Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 entgegen.