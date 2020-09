Unbekannte Täter sind am Samstagnachmittag in ein Haus in Schönenberg-Kübelberg eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter durch die Kellertür Zutritt zu dem Haus. Vermutlich wurden die unbekannten Täter durch die Anwesenheit der Bewohner überrascht und flüchteten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ein flüchtiger Täter wird als männlich und mittelgroß beschrieben, er trug einen Mundschutz und hatte dunkles Haar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 beziehungsweise per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.