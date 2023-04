Kurz nach dem Einbruch in die Nikolaus-von-Weis-Realschule wurde in der Nacht zum Freitag auch das benachbarte Gymnasium von Einbrechern heimgesucht, die einen hohen Sachschaden hinterließen. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Türen und Fenster erheblich beschädigt. Die Täter durchwühlten auch sämtliche Schränke und Schreibtische. Der Gesamtschaden wird den Beamten zufolge vorläufig auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 06232 1370.