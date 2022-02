Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Kita in Schwanheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter ein Küchenfenster in Höhe des Fenstergriffs eingeschlagen, um ins Gebäude zu gelangen. Es wird vermutet, dass sie dafür einen Spaten benutzten, der sich neben dem Fenster befand. Durchwühlt wurde das Büro der Einrichtung. Außer Süßigkeiten in Wert von 15 Euro wurde nichts gestohlen. Die Polizeiinspektion Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.