In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Mannheimer Gartencenter im Stadtteil Neuostheim eingebrochen. Laut Polizei kletterten die Einbrecher über den Zaun an der Rückseite des Anwesens in der Seckenheimer Landstraße und gelangten so auf das Außengelände des Marktes. Dort entwendeten sie zwei Gartenbrunnen aus Hartplastik sowie mehrere Pflanzen. Anschließend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.