Ein Einbrecher-Duo hat in Saarbrücken für die Festnahme eines Sprayers gesorgt. Die Polizei berichtet: Sie war von einem Anwohner alarmiert worden, weil zwei Unbekannte in der Nacht auf Freitag das Schaufenster einer Modeboutique eingetreten und den Laden nach Geld durchsucht hatten. Anschließend waren die Täter geflohen, und auch die Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Doch während die Beamte in der Umgebung nach den verschwundenen Männern Ausschau hielten, stießen sie auf den Graffiti-Sprüher. Der wollte zwar weglaufen, war aber zu langsam. Die Polizisten fanden bei ihm Spraydosen, außerdem klebte an seinen Schuhen und Händen frische schwarze Farbe.