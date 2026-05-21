Beim Biertrinken auf der Terrasse hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Einbrecher in einer Wörther Pizzeria erwischt. Wie die Beamten berichten, erhielten sie gegen 8.50 Uhr eine Mitteilung des Pizzeria-Betreibers, dass ein Mann in seine Pizzeria in der Cany-Barville-Straße in Wörth eingebrochen sei und nun auf der Terrasse ein Bier trinken würde. Als eine Streife bei der Gaststätte eintraf, zeigte sich, dass dies den Tatsachen entsprach. Der 44-jährige Einbrecher hatte, wie die Ermittlungen ergaben, einen zwei Meter hohen Zaun überklettert und war in den Heizraum der Gaststätte eingedrungen, hatte sämtliche Sicherungen ausgeschaltet und eine Tür zum Schankraum aufgebrochen. Dort hatte er sich ein alkoholfreies Bier genommen und sich damit auf die Terrasse gesetzt.

Wie die Polizei außerdem feststellte, hatte der Mann ein gestohlenes Fahrrad dabei; es war einen Tag zuvor aus einem unverschlossenen Kellerraum in der Dorschbergstraße verschwunden. Das Fahrrad wurde sichergestellt, das restliche Bier blieb stehen: Der 44-jährige wurde vorübergehend festgenommen und nach Aufnahme seiner Personalien auf freien Fuß gesetzt.